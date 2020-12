Tanti ospiti a "O anche no" su Rai2 nella giornata delle persone con disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, giovedì 3 dicembre andrà in onda alle 23.00 su Rai2, uno speciale di "O anche no". La trasmissione ha come obiettivo quello di parlare del lavoro per tutti e di tutti. Il problema lavoro è molto sentito dalle persone con disabilità, basti pensare che solo il 31,3% totalità risulta occupato.

Tra gli ospiti Carlo Verdone, Katia Ricciarelli, Eugenio Finardi, Valentina Battistini, Omar Pedrini,

Gli Autogol, Alessio Boni, Beppe Carletti, Jo Squillo, Giusy Versace, Iacopo Melio, Storto ma non troppo, Niccolò Agliardi.

Nel corso della puntata interverrà il segretario generale della confederazione europea dei

sindacati Luca Visentini e saranno ospiti i segretari generali dei sindacati italiani: Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL) e Francesco Paolo Capone (UGL) che presenteranno quattro storie di lavoro e successo i cui protagonisti sono persone con disabilità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA