Tancredi Palmeri «aggredito» in diretta a Sportitalia, il giornalista litiga con un passante: cosa è successo

Fuori programma durante la diretta di Sportitalia di venerdì 7 giugno. Il giornalista Tancredi Palmeri, collegato da Parma, ha avuto uno scontro con un passante che ha interrotto il servizio camminando davanti alla telecamera, fingendo di essere distratto dal cellulare. Il giornalista ha provato a fermarlo, ma l'apparecchiatura è rovinata a terra.

Si avvicinano gli Europei? Qualche inglese non ha digerito ancora la beffa di Wembley e in diretta l'ha fatta pagare al nostro