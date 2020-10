Tampone Covid per Fabrizio Corona: «Ho la febbre a 38 ma continuo a lavorare». Scoppia la polemica. Quando si tratta di Fabrizio Corona la sfera privata non esiste, l'ex re dei paparazzi ha pubblicato delle stories su Instagram in cui mostra il suo stato di salute.

Dopo aver postato una Stories in cui mostra un termomentro Fabrizio Corona ha annucnaito di avere tosse e febbre alta. Poteva un "po' di febbre " fermare Corona, certo che no?

L'ex re dei paparazzi ha condiviso attimo per attimo il suo attuale stato di salute: «38 di febbre incaz... nero ma mi alleno come quando superavo i momenti difficili in galera» e ancora : «Malato ma a casa a lavorare'', dice ancora Corona».

Tra un colpo di tosse l'altro Corona fa vedere anche il momento in cui si sottopone al tampone per il Covid , ma il risultato non è stato ancora svelato.

