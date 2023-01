Tali e Quali 2023, verso la finale: ecco chi sarà il quarto giudice del nuovo appuntamento del varietà di Carlo Conti

di Redazione Web

Per i concorrenti di “Tali e Quali” edizione 2023 si sta avvicinando la finale. Sabato 28 gennaio su Rai1 e in prima serata (ore 21.25) andrà in onda la quarta puntata del varietà di grande successo condotto da Carlo Conti, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Tali e Quali 2023, le anticipazioni del varietà condotto da Carlo Conti. Ecco chi sarà il quarto giudice di questa sera

Verso la finalissima

A una settimana dalla finalissima, anche in questo appuntamento sul palco ci saranno Artisti ‘non professionisti’ pronti a mettersi in gioco sul piccolo schermo, con l’obiettivo di portare tutta la propria allegria e, perché no, tutto il proprio estro, mettendosi nei panni degli artisti della musica nazionale e internazionale che dovranno interpretare.

Questo sabato decreterà gli ultimi Artisti che tra sette giorni se la ‘vedranno’ appunto nella finalissima, che avrà come protagonisti i primi due classificati delle quattro serate.

Ma, vista la bravura espressa nelle puntate del programma dai "3° classificati", piccolo colpo di scena: la giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, avrà anche il compito di "ripescare" quello che avrà individuato come "miglior 3°"; questo Artista conquisterà il diritto di partecipare a pieno titolo alla grande Finale della prossima settimana e di concorrere al titolo di "Campione di Tali e Quali 2023".

Ospiti fissi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Il quarto giudice del nuovo appuntamento di Tali e Quali sarà Renzo Arbore.

