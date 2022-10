Tale e Quale Show, quarta puntata: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno Rocco Hunt e Elettra Lamborghini

Continuano a stupire e a far sorridere le trasformazioni di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che venerdì sera, in occasione della quarta puntata di "Tale e Quale Show", vestiranno i panni di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini. Per Carlo Conti un successo in termini di gradimento e di ascolti.

Tale e Quale Show, quarta puntata: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini

Venerdì sera su Rai 1 tornano gli undici protagonisti (più uno) di Tale e Quale Show che daranno vita alle imitazioni dei big della musica nazionale e internazionale, che dovranno interpretare 'tale e quale' sia dal punto di vista musicale che stilistico.

La terza puntata è stata vinta ex aequo dalla coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli e da Valentina Persia, che hanno conquistato tutti con due magistrali interpretazioni, rispettivamente di Stanlio e Ollio e Clementino. A seguire, Elena Ballerini e Gilles Rocca.

Le assegnazioni

Ecco le assegnazioni della quarta puntata: Elena Ballerini sarà Arisa, Rosalinda Cannavò vestirà i panni di Francesca Michielin, Samira Lui si immedesimerà in Jennifer Lopez, Valeria Marini imiterà Shakira, Alessandra Mussolini onorerà la memoria di Milva, Valentina Persia ricorderà il mito di Gabriella Ferri, Andrea Dianetti avrà le sembianze di Achille Lauro, Claudio Lauretta interpreterà Renato Zero, Gilles Rocca sarà Jon Bon Jovi, Antonino si identificherà in Rod Stewart, il "ripetente" Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli si trasformeranno in Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 15:59

