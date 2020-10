Tale e Quale Show, incidente per Gabriele Cirilli subito dopo l'esibizione: ecco cosa è successo

Incidente per Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show, su Rai Uno. Lo showman, nel corso del programma condotto da Carlo Conti, ha interpretato Angela dei Ricchi e Poveri cantanto una versione riadattata di "Sarà perché ti amo" dedicata a Conti, ma dopo lo spettacolo ha sbattuto con violenza il ginocchio.

Mentre andava a sedersi nella sua postazione da giudice ha battuto con un ginocchio sulla scala. Una botta che non è passata inosservata, lo stesso Carlo Conti ha esclamato: «Che ginocchiata», mentre Cirilli si è limitato a piccoli lamenti tra le risate. Conti ha poi avvertito la finta Angela di fare attenzione a non cadere e il comico ha colto la palla al balzo per replicare: «Sempre più in alto si va».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 09:33

