Tale e Quale Show, imbarazzo in diretta. Carlo Conti gela Giorgio Panariello: «Dov'eri finora?»

Giorgio Panariello

Sabato 9 Novembre 2019, 10:53

Ieri sera, venerdì 8 novembre, è andata in onda la finale del talent di Rai1, ma durante la puntata il comico toscano, giudice del programma, è incorso in una doppia gaffe.A metà della trasmissione, Panariello prende la parola e chiede un applauso in memoria di Fred Bongusto. Carlo Conti, però, proprio in apertura di programma aveva ricordato l'artista scomparso. Così si avvicina al bancone della giuria e chiede a Panariello: «». Non è tutto.Il comico, visibilmente in imbarazzo, incorre in una seconda gaffe. «», risponde. Ma proprio ieri la trasmissione era dedicata alla raccolta fondi Airc per la ricerca contro il cancro. Carlo Conti, da grande professionista, esce dall'empasse e chiosa: «». Imbarazzo superato e la trasmissione può proseguire.