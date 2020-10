"Tale e Quale Show", stasera su Rai1 la terza puntata con un giudice d'eccezione: il comico Ubaldo Pantani

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 18:20

Tutto pronto per il, il varietà condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 2 ottobre in prima serata (ore 21.25) in diretta su Rai1 dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Un’edizione speciale, questa: la decima. E ancora una volta i telespettatori hanno ‘premiato’ il programma per antonomasia delle imitazioni musicali, confermandolo leader nel prime time.I 10 protagonisti sono ormai entrati nello spirito di “Tale e Quale Show” che punta al divertimento, ma anche all’ironia e al sapersi mettere in gioco. La, seguiti da Virginio. Ma le distanze tra i 10 vip in gara sono minime e alla fine di questa terza puntata potrebbero esserci clamorosi ribaltoni.Ecco gli abbinamenti che promettono performance di alta classe:, Francesca Manzini sarà Giusy Ferreri, Carolina Rey si metterà alla prova con Britney Spears, Carmen Russo avrà le sembianze di Raffaella Carrà , Giulia Sol diventerà Elodie, Sergio Muniz si trasformerà in Maurizio Vandelli, Francesco Paolantoni renderà omaggio a Mino Reitano, Pago imiterà Fabrizio Moro, Virginio ricorderà il mito di George Michael e Luca Ward quello di Barry White. Un’altra occasione per godere della grande musica nazionale e internazionale, dagli anni Sessanta ai giorni d’oggi. Tutti, come sempre, canteranno esclusivamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme saranno affiancati anche da un. A loro il compito di valutare al meglio le 10 esibizioni. Presente, con la sua jingle machine, Gabriele Cirilli, che verso la fine della puntata interpreterà, con tutti i protagonisti dello show, un successo del cantante in cui si è trasformato.