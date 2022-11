Tale e quale Show, Carlo Conti in lacrime: Andrea Dianetti-Irama ricorda il papà morto

La sesta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 4 novembre è stata da record. Andrea Dianetti con il suo Irama ha guadagnato 77 punti, ottenendo così la vittoria come miglior esibizione della puntata. La performance, dedicata al papà scomparso, ha emozionato il pubblico in studio e da casa. Carlo Conti in lacrime ha aggiunto: «Ti proteggerà sempre».

Ovunque Sarai

Emozione. Commozione. Musica e performance da brividi. ‘Tale e Quale Show’, il varietà musicale di Carlo Conti, giunto alla sesta puntata, è da record con 4.252.000 di spettatori e il 24,73% di share. Ieri sera lo show ha riservato momenti intensi come l’esibizione di Andrea Dianetti che ha interpretato il brano ‘Ovunque sarai’ del cantante Irama.

Un brano emozionante che ha dedicato al suo papà perso all’età di otto anni. Carlo Conti con gli occhi lucidi ha provato a rincuorare Dianetti: «Ovunque sarà, tuo padre ti guarderà e ti proteggerà sempre». L’esibizione è stata così toccante e ben riuscita, che ha vinto la puntata.

