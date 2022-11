Venerdì 4 novembre, dalle ore 21.25 Carlo Conti torna su Rai 1 con "Tale e Quale Show". A una settimana dalla fine della proclamazione del ‘Campione di Tale e Quale Show 12’ - tra 14 giorni andrà invece in onda, nel corso dell’ultima puntata, il torneo dei campioni - è inutile dire che ora i punti in palio sono davvero fondamentali.

Tale e quale Show, anticipazioni: Elena Ballerini omaggio a Maria Callas. Paolantoni e il coach Cirilli saranno Minghi e Mietta (Credits @taleequale__show__official)

Le Anticipazioni

Come sempre anche nella sesta puntata di venerdì 4 novembre i vip dovranno immedesimarsi nei big della musica nazionale e internazionale, coprendo un arco temporale lungo 60 anni. Sette giorni fa vincitore di puntata è stato Antonino che si è calato nei panni di una straordinaria Loredana Berté con ‘Cosa vuoi da me’ (per lui si è trattato del terzo successo fino a questo momento). Secondi a pari merito Rosalinda Cannavò-Madame e Gilles RoccaFranco Califano. La classifica provvisoria vede in testa proprio Antonino, seguito da Gilles Rocca e da Elena Ballerini.

Le assegnazioni

Ma ecco gli accoppiamenti di questa settimana: Elena Ballerini onorerà il ricordo di Maria Callas, Rosalinda Cannavò avrà le sembianze di Anna Oxa, Samira Lui proporrà la "Lambada" dei Kaoma, Valeria Marini si metterà nei panni di Madonna, Alessandra Mussolini sarà Sabrina Salerno e Jo Squillo (uno "sdoppiamento? Chissà…), Valentina Persia si immedesimerà in Pippo Franco, Andrea Dianetti interpreterà Irama, Claudio Lauretta si trasformerà in Bobby Solo, Gilles Rocca se la vedrà con Francesco Renga, Antonino proverà il poker nei panni di Bruno Mars, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli emuleranno Amedeo Minghi e Mietta.

Insomma, se ne vedranno e sentiranno delle belle. Chi riuscirà a laurearsi campione di puntata convincendo in primis Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa? Ma si dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, visto che come sempre ogni Artista avrà la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’).

Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, perché quest’anno i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter (e sono davvero tanti a farlo): le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Al termine di ciascuna serata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascun appuntamento, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato "Campione di Tale e Quale Show 12" tra una settimana.

Come da prassi, tutte le 11 interpretazioni saranno dal vivo accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per il varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana le “evoluzioni” degli Artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e alla “actor coach” Emanuela Aureli.

