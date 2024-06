Tale e Quale Show, scelta la sostituta di Loretta Goggi? L'indiscrezione: «Alessia Marcuzzi la prescelta e non sarà l'unica»

di Redazione web

Loretta Goggi ha lasciato Tale e Quale Show per prendersi un po' di tempo per sé. È cominciato il toto nomi per quanto riguarda la possibile sostituta. Tv Blog ha fatto sapere che, nelle ultime ore, il nome che potrebbe fare al caso di Carlo Conti sarebbe proprio quello di Alessia Marcuzzi che potrebbe non essere l'unica new entry nel cast della trasmissione.

Tale e Quale Show, Loretta Goggi dice addio: una cantante potrebbe prendere il suo posto

Alessia Marcuzzi a Tale e Quale Show

Alessia Marcuzzi potrebbe davvero essere seduta dietro al bancone dei giurati di Tale e Quale Show nella nuova edizione che, come specifica Tv Blog, dovrebbe cominciare il prossimo 27 settembre. La conduttrice romana è già stata ospite del programma condotto da Carlo Conti e, con la sua simpatia e spigliatezza, aveva fatto divertire molto il pubblico a casa e quello in studio.

Alessia Marcuzzi anche a Sanremo?

Alessia Marcuzzi e Carlo Conti oltre a essere colleghi sono anche amici e hanno un gran feeling lavorativo sul palco. Ad esempio, sono piaciuti molto al pubblico a casa quando hanno condotto insieme i David di Donatello. Il conduttore toscano, poi, sarà il direttore artistico dei prossimi due Festival di Sanremo e non è da escludere il fatto che potrebbe coinvolgere Alessia in qualche modo sul palco dell'Ariston.

