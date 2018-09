Tale e Quale Show, ecco il cast completo: da venerdì su Rai 1

di Donatella Aragozzini

Vladimir Luxuria, Antonella Elia, la “Iena” Andrea Agresti, il comico Giovanni Vernia, la showgirl Matilde Brandi, il cantautore Massimo Di Cataldo, le cantanti Alessandra Drusian (voce dei Jalisse) e Roberta Bonanno (seconda classificata ad Amici 7), lo storico insegnante di Ballando con le stelle Raimondo Todaro, la ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi, l'attore Mario Ermito e Antonio Mezzancella, di professione imitatore.



Sono loro i 12 nuovi protagonisti di Tale e Quale Show, che torna venerdì 14 settembre in prima serata su Rai1 con un'edizione che vede rinnovata per due terzi la giuria, con l'ingresso di Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme accanto alla confermatissima Loretta Goggi, ma anche l'arrivo di Matteo Beccucci (vincitore di X Factor nel 2009) tra i coach e l'assenza di Gabriele Cirilli, che dopo 60 imitazioni all'insegna della comicità ha lasciato il programma per dedicarsi ad altro.



«Sono onorato perché Tale e Quale è il primo varietà che viene fatto negli studi che oggi sono intitolati a Fabrizio Frizzi», ha commentato il conduttore, Carlo Conti, «oggi il primo pensiero va a lui, quando fece un indimenticabile Piero Pelù. C'è grande emozione».