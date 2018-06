Tale e Quale Show, rivoluzione in giuria: arrivano Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

si conferma essere uno dei programmi di punta della prossima stagione di. Alla presentazione dei Palinsesti Rai, oltre alla data è stata svelata anche la nuova giuria che affiancheràcon due new entry:Non ci saranno più Enrico Montesano e Christian De Sica, dunque, resta invece confermatissima Loretta Gocci. La partenza è prevista per il 14 settembre e sarà sempre di venerdì.I casting sono iniziati la settimana scorsa, quindi ancora non abbiamo i nomi, ma siamo certo che saranno in tantissimi a voler partecipare. La scorsa edizione è stata vinta da Marco Carta, seguito da Annalisa Minetti - che quest'anno potrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip. Terzo posto per Filippo Bisciglia che a breve partirà con la nuova edizione di Temptation Island.