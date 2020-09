Tale e Quale Show, Carlo Conti: «Questo è il Varietà del Duemila, sul palco solo chi è vero protagonista»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 08:51

lo ribadisce. Ci tiene a sottolinearlo per l’ennesima volta: «non è né un talent né un reality. Ma è un varietà. Non a caso abbiamo aggiunto la parola show. E non chiamiamo concorrenti coloro che salgono sul palco perché sono dei protagonisti. Si esibiscono rigorosamente dal vivo, cantando e ballando e studiano l’intera settimana per il numero del venerdì sera». È un Carlo Conti soddisfatto e sereno, anche perché ormai ha accettato il ruolo di adattatore, visto che dai David ad Assisi e Top Dieci ha sempre dovuto adattare il programma alledeve rispettare. Inoltre presto lo sentiremo doppiare, il nuovo personaggio di “44 Gatti” (da ottobre su Rai Yoyo).Domani sera si alza il sipario sullariapre all’intrattenimento dopo il buio della pandemia e la raffica di repliche. Tutti tamponati – almeno una volta la settimana – dal conduttore agli artisti, i coach e lo staff. La giuria è straconfermata conprossima a festeggiare i 70 anni di età e i 60 di carriera (“l’emblema della meritocrazia” come l’ha definita il direttore di Rai1, Stefano Coletta), affiancata da. In qualche puntata ci sarà il quarto. Niente pubblico in sala, almeno per le prime puntate, anche se Coletta ha detto che si stanno studiando formule per averlo da remoto presto e in sala più avanti, magari distanziato, tamponato e monitorato.– Da 12 si passa a 10. In lizza per la vittoria, 5 donne e 5 uomini. Eccoli. La cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz, Luca Ward e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio. In ogni puntata torna Gabriele Cirilli che all’esordio prenderà le vesti di Orietta Berti. I tutor “vocal coach” sono Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci. E poi c’è “l’actor coach” Emanuela Aureli che si divertirà a imitare Mara Venier.​«Mai fermarsi perché c’è sempre qualcosa che si può fare». Con questo mottosi prepara a esibirsi a Tale e Quale.«Non lo è se ogni giorno combatti per vincere i timori. È bello quando al termine della sfida dici: ce l’ho fatta. Io penso che l’autostima sia fondamentale».«Oggi ci sono molte più vetrine per farsi vedere. Tuttavia ritengo la gavetta la cosa più importante per una artista».«Non mi tiro mai indietro. Si studia sempre e io sto studiando. Del resto dobbiamo fare uno spettacolo di varietà, mica un festival».«Non posso negare di pensare a Raffaella Carrà. Interpretare un’icona come lei mi riempirebbe d’orgoglio».