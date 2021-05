Svelato il mistero della statua di Livia Drusilla ai Fori Imperiali: è per lanciare Domina la nuova serie SKY. La statua che riproduce fedelmente la statua di Livia come Opi/Cerere, che si trova al museo del Louvre di Parigi, ha destato molta curiosità tra i cittadini che, da un giorno all’altro hanno trovato una nuova imperatrice.

Una statua che raffigura Livia Drusilla, la nobile moglie di Augusto che con intelligenza condizionò la vita politica di Roma nel suo più cruciale momento di crisi, è spuntata questa mattina ai Fori Imperiali di Roma, tra le statue dei grandi imperatori romani.

Il mistero è stato svelato. La nuova statua installata tra i grandi imperatori romani è stata la protagonista di un'azione di guerrilla marketing per Domina, la nuova serie Sky Original che debutterà per intero su Sky e NOW il 14 maggio.

Un dramma epico e insieme un racconto estremamente contemporaneo, che seguono la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla, interpretata da Kasia Smutniak.

La sua incredibile storia ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero Romano.

