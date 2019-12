Piero Angela, con SuperQuark + debutta su RaiPlay dal 22 dicembre

SuperQuark, il marchio storico della Rai e della divulgazione scientifica nel nostro Paese, approda sul web in una nuova veste: il 22 dicembre debutterà su RaiPlay la prima serie di SuperQuark +. Piero Angela, affiancato da cinque giovani divulgatori e da alcuni degli autori della trasmissione, propone un format innovativo, breve e veloce, adeguato al linguaggio delle piattaforme digitali, ma che conserva il rigore e la chiarezza della tradizione televisiva.



Si tratta di 10 puntate monografiche di 15 minuti dedicate ad argomenti di grande interesse. Un formato breve e compatto, che va incontro al modo di informarsi attuale e delle nuove generazioni in particolare. Ogni puntata esplorerà un tema attraverso interventi e servizi filmati che toccheranno aspetti diversi, con piccoli approfondimenti sintetici ed essenziali. SuperQuark+ nasce dalla collaborazione di Rai1 e RaiPlay e si rivolge ad un pubblico ampio, di appassionati e di curiosi, innovando ancora una volta il modo di raccontare la scienza e andando a soddisfare la richiesta di una divulgazione di alto livello proprio lì dove oggi le persone vanno sempre più in cerca di informazioni Venerdì 20 Dicembre 2019, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA