Cristina Scuccia (ex suor Cristina), la nuova vita a Verissimo: «Ora vado a ballare, mi diverto e ho il piercing»

Dal velo al piercing è un attimo. E lo dimostra Suor Cristina, anzi Cristina Scuccia. Ha stupito tutti la scorsa settimana quando entrando nello studio di Verissimo, Cristina ha raccontato di aver rinunciato al velo e alla sua vocazione e ora vive una nuova vita in Spagna, dove lavora come cameriera. Una nuova persona che in molti hanno apprezzato esteticamente, visto il cambiamento notevole dell'ex star di The Voice. E oggi, a gran richiesta, torna nel salotto di Silvia Toffanin, raccontando come ha vissure il clamore mediatico dopo la sua dichiarazione. «Mi sono liberata di un peso, sto bene ora» dice Cristina che per questa puntata sceglie un abito turchese con pantalone a zampa nero e tacco a spillo. Un look che risalta il suo fisico filiforme e il trucco ben definito. Una nuova persona.

SIlvia Toffanin le chiede come sta ora e cosa fa di diverso da prima. «Sono andata a ballare» dice Cristina, suscitando subito la reazione della conduttrice: «Sei andata davvero?» e chiede. «Certo sì». «Ma il fidanzato? siamo tutti curiosi» continua Toffanin. E Cristina ribatte spontaneamente: «Piano piano. Sicuramente c'è qualcuno che ci prova, mi guarda, ma voglio andar piano. Devo ancora metabolizzare».

Il Piercing

«E questo piercing?» chiede la conduttrice. «E vabbè, avevo tolto il velo, che sarà mai un piercing mi sono detta?» risponde l'ex suora. Nello stupore generale, Silvia Toffanin le chiede se stia ancora coltivando la sua passione per il canto, per cui è diventata famosa. «Sì, nel piccolo. Canto nel ristorante dove lavoro. Per ora non voglio espormi chissà dove. Non me la sento ancora» racconta Cristina.

Lo choc

Il 20 novembre Suor Cristina ha scelto Verissimo per rivelare, in esclusiva, di aver lasciato la vita consacrata e si è mostrata per la prima volta al grande pubblico in abiti borghesi. La notizia ha fatto clamore, tanto da occupare per giorni le pagine dei maggiori quotidiani italiani e non solo. Domenica Cristina Scuccia tornerà in studio per raccontare a Silvia Toffanin le emozioni vissute questa settimana.

