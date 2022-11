Suor Cristina cambia vita, le Orsoline rompono il silenzio: «Rispettiamo la sua decisione, le auguriamo ogni bene»

L'intervista in esclusiva a Verissimo di Cristina Scuccia in cui si è presentata in abiti "civili" svelando di non essere più Suor Cristina , ha destato notevole scalpore. Tra le mille curiosità anche quella sulla reazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia che non ha tardato ad arrivare.

Questa la dichiarazione della Madre Generale Madre Carmela Distefano, a nome delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, su Cristina Scuccia: «Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l'accompagneremo con l'affetto e con la preghiera».

Perchè è famosa Suor Cristina

Nata nel 1988 a Vittoria (Ragusa) e cresciuta a Comiso (Ragusa), Suor Cristina è balzata agli onori della cronaca quando nel 2014 partecipò all'edizione italiana di "The Voice". Fin dalle blind audition l'ex suora ha mostrato tutto il suo talento e il video della cover di “No One” di Alicia Keys ha avuto più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Nel corso dell’edizione del talent show di Rai 2 che l’ha vista trionfare, ha duettato con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue.

