“Sue Eccellenze” riparte su Rai Radio Live: Lino Banfi è il primo ospite

«Avevo scritto una lettera a Sua Santità, dicendogli che mi avrebbe fatto piacere poterlo incontrare e avere la sua benedizione per i miei 60 anni di matrimonio. Poi per l’avvento di questa assurda guerra pensavo che avrebbe avuto altro a cui pensare, invece con mia sorpresa mi ha ricevuto. Abbiamo chiacchierato, l’ho fatto sorridere, lui mi ha raccontato alcune barzellette». Lino Banfi è il primo ospite del nuovo ciclo di trasmissioni “Sue Eccellenze” del made in Italy, in onda il martedì alle 14:05 (con replica il giovedì alla stessa ora) dal 29 marzo su Rai Radio Live (ascoltabile all’interno della piattaforma Rai Play Sound).

Leggi anche > GF Vip, Vladimir Luxuria choc a Pomeriggio 5: attacco a Katia Ricciarelli. «Le manca qualcosa, le serve un toy boy»

Quella dedicata alla Puglia è la puntata numero 91 del ciclo. In conduzione c’è sempre l’infaticabile Giuliana Carosi accompagnata nel viaggio tra le regioni italiane da Marco Castoro, il critico televisivo di Leggo. Nella prima puntata Lino Banfi ha ripercorso la sua carriera e i suoi personaggi confessando un particolare affetto per Nonno Libero, come gli è stato sottolineato anche da Papa Francesco. «Durante i saluti ho detto al Santo Padre – continua Banfi nella sua intervista a Sue Eccellenze – Sua Santità, posso andar via con la speranza che diventeremo amici? E lui: 'Ma noi siamo già amici!'. Mi ha detto che sono il Nonno d’Italia e che faccio del bene nel farmi amare da tre, quattro generazioni».

Dopo la Puglia ci sarà la Campania (con primo ospite Serena Autieri) e la Sicilia (con Emma D’Aquino ad aprire la puntata). Ma prima c’è la replica della puntata con Lino Banfi e Vincenzo Di Vella, una delle eccellenze della pasta made in Italy, in onda giovedì alle 14:05 sempre su Rai Radio Live. Martedì prossimo alle 14:05 si parlerà delle eccellenze della Campania.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA