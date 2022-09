Su Rai2 il primo campionato di arti performative

Performer Italian Cup è il programma televisivo che mette in competizione i vincitori del

Campionato Italiano delle Arti Performative, raccontando e presentando dei performer che

non sono soltanto degli artisti ma dei veri e propri atleti. Si celebra così il connubio tra arte

e sport il 17 alle ore 14.00 e 24 settembre alle ore 17.00, su Rai2.

Condotte da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato, le puntate vedranno gli atleti

sfidarsi in esibizioni di arti performative specializzate in un coreografico di canto, danza,

recitazione, performer completo ed arti circensi ed acrobatiche. Regia Pietro Pellizzieri

A giudicare le prove quattro professionisti, maestri per ciascuna materia: Raffaele Paganini

per la Danza, Peppe Vessicchio per il Canto, Diana Del Bufalo per la Recitazione e Stefano

Orfei per le Arti-circensi ed Acrobatiche.

Al loro fianco, la giuria tecnica composta da addetti ai lavori del mondo discografico, delle

produzioni, direttori artistici di teatri e cartelloni internazionali, registi, coreografi, artisti

professionisti, Manager, agenzie di spettacolo, radio, testate giornalistiche...

Luogo privilegiato dello spettacolo saranno le Work Room, fulcro del metodo di formazione



