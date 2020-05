Su Comedy Central il nuovo spettacolo di Maurizio Battista «Comedy Celebration»

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 19:27

Mercoledì 27 maggio alle 21.00 va in onda su Comedy Central, canale dedicato all’intrattenimento e alla comicità, presente su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV, in prima tv assoluta il nuovo e divertentissimo spettacolo del comico romano Maurizio Battista per festeggiare la sua decennale collaborazione con il canale ViacomCBS Networks Italia.Il comico romano è ben noto al suo pubblico per ironizzare e colpire, con battute affilate come lame, i temi caldi della vita quotidiana come il matrimonio, l’amore in generale e l’italianità. Eppure, Maurizio Battista in questi ultimi tempi sembra voler essere più romantico, celebrando, con questo irriverente spettacolol’unione e l’affetto stabile che lo lega, da ben dieci anni, a. Nei suoi venticinque anni di carriera come comico, quello di Comedy è un palcoscenico affezionato su cui ha potuto esprimere tutto il suo potenziale, di cui l’esempio più calzante sono le tre amatissime stagioni di Battistology, la produzione originale di Comedy Central. O ancora, è il comico che ha riempito i teatri italiani con spettacoli sempre attuali, andati in onda su Comedy Central. Da Allegro? Sì sì… ma non troppo, una serie di riletture taglienti e oneste sulle abitudini quotidiane, a Una serata unica dove si analizzano vizi e virtù di questi ultimi 50 anni. E ancora, Cavalli di razza e vari puledri, lo spettacolo che da un lato fa un salto nel passato per raccontare i “cavalli di razza”, gli artisti che ha incontrato dagli esordi della sua carriera, e dall’altro riprende l’attualità e i “puledri”, i nuovi comici del palcoscenico contemporaneo. E Scegli una carta, lo spettacolo che imita la vita: una carta vuol dire fare delle scelte e tentare la fortuna, così come succede nella vita quotidiana.