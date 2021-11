Tg4 e Studio Aperto a rischio chiusura? La smentita di Mediaset: «Solo una novità. Ecco quale»

Tg4, Studio Aperto e SportMediaset a rischio chiusura, ora è giallo. Dopo che da indiscrezioni di stampa è emersa la possibilità di una chiusura per le tre testate, a vantaggio di Tgcom24, è arrivato in mattinata da fonti di Cologno Monzese un chiarimento: nessuna chiusura per Tg4, Studio Aperto e SportMediaset, ma una riorganizzazione interna delle 'line' di tutte le testate in un'ottica di ottimizzazione.

Volti e loghi delle testate, fa sapere Mediaset, resteranno diversificate: l'unico cambiamento visibile sarà il cambio di nome di News Mediaset in TgCom. I cambiamenti - apprende l'Adnkronos dalle stesse fonti - avverranno senza licenziare nessuno ma con il ricorso ad esodi incentivati. In tre anni sono previsti 45 prepensionamenti incentivati su base volontaria. Ma - fanno notare a Cologno Monzese - negli stessi tre anni sono previste le assunzioni di 15 giovani giornalisti.

Questa mattina diversi giornali hanno pubblicato la notizia di una chiusura delle redazioni dei due storici telegiornali di Rete 4 e Italia 1, con Tgcom24 che doveva occuparsi di tutte le notizie dell'azienda ad esclusione del tg di Canale 5. La causa, ascolti sempre più bassi, con un sostanziale addio allo sport: dopo aver chiuso Mediaset Premium, il Biscione avrebbe in programma di abbandonare anche SportMediaset. Poco dopo, la smentita alle agenzie da parte dell'azienda. Nelle prossime settimane capiremo quale sarà la realtà dei fatti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 11:23

