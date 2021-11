Tg4, Studio Aperto e SportMediaset chiudono: rivoluzione Mediaset. Ecco perché

Addio a Studio Aperto e al Tg4. A partire da fine novembre Mediaset chiuderà le redazioni dei due storici telegiornali. Rimarranno invece Tg5 e TgCom24, e sarà proprio quest’ultima che si occuperà di tutte le notizie dell’azienda ad esclusione del telegiornale di Canale 5.

Mediaset avrebbe deciso di dare un taglio netto alla produzione giornalistica a causa anche di ascolti sempre più bassi. Ma non solo. Dovrebbe esserci anche un addio sostanziale allo sport. Dopo aver chiuso Mediaset Premium, il Biscione di Cologno Monzese abbandona anche SportMediaset. Gli ascolti, come per Tg4 e StudioAperto, sono vertiginosamente calati.

Fattore determinante è la crisi degli ascolti che sta colpendo tutti. Le voci che si rincorrono all'interno dell'azienda parlano di circa 45 uscite in tre anni, di prepensionamenti su base volontaria, della chiusura di uno studio a Cologno Monzese e di una compressione generale delle linee di produzione. Nella redazione di Tgcom24 dovrebbero confluire la maggior parte dei professionisti ora impegnati a StudioAperto, SportMediaset e Tg4.

