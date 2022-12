La Velina Cosmary ha l'influenza, a Striscia arriva Marcia Thereza Araujo Barros

La Velina Cosmary Fasanelli ha l’influenza e anche questa sera non potrà partecipare alla puntata di Striscia la notizia. L'ex ballerina di Amici ora volto dance del tg satirico è risultata negativa al Covid, per lei un po' di riposo, e a ballare con la "bionda" Anastasia ci sarà Marcia.

E' ancora febbricitante la velina di Striscia la NotiziaCosmary Fasanelli. Se durante lo stacchetto di ieri il suo ruolo è stato ricoperto dal conduttore Sergio Friscia, solo per stasera - perché poi dovrà tornare agli altri suoi impegni televisivi - accanto alla bionda Anastasia Ronca ballerà Marcia.

Marcia Thereza Araujo Barros, 23enne modella italo-brasiliana, ha debuttato a ottobre in televisione a Paperissima Sprint, altro storico varietà di Antonio Ricci. Cosmary sta bene e, come fanno sapere dalla trasmissione, è risultata negativa al Covid. In attesa di tornare a Striscia, seguirà le puntate da casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 19:30

