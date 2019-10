Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Lorenzo Jovanotti: «È una truffa»

Lorenzo Jovanotti

Giovedì 31 Ottobre 2019, 20:43

Questa sera ala cui immagine, accompagnata da false dichiarazioni, è stata utilizzata senza il suo consenso e pubblicata online per invogliare l’acquisto di bitcoin.Secondo alcuni articoli su testate nazionali e banner pubblicitari online, infatti, il cantante starebbe accumulando una fortuna grazie a investimenti legati a criptovalute., raggiunto dall’inviato di Striscia, dichiara: «Dopo che ho letto queste cose mi sono pure dovuto informare, non sapevo bene cosa fossero i bitcoin. Non solo è una cosa falsa, è anche pericolosa. Ho chiamato i miei avvocati, ma è difficilissimo rintracciare chi ci sia dietro a queste operazioni. Cosa fanno? Utilizzano le immagini di personaggi popolari, per esempio una in cui mi affiancano a Barbara d’Urso, e costruiscono notizie che invogliano a cliccare su banner falsi. Così facendo rubano i dati, che finiscono nelle mani di persone dedite alle truffe online. Mi dispiace, ma non posso farci niente: forse una controllata in più dovrebbero anche darla i grandi siti che hanno pubblicato le inserzioni fasulle, ne va della loro credibilità».