Questa sera a Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato, poco prima della diretta dell'Isola dei Famosi, il Tapiro d’oro a Enrico Papi per le presunte tensioni tra lui e Ilary Blasi durante l’ultima puntata dell’Isola , in cui ha strappato dalle mani della conduttrice la busta con il nome dell’eliminato.

Striscia, tapiro a Enrico Papi dopo il"furto" della busta a Ilary Blasi: «Non sono normale, ma non mi cacciano» (Credits uff. st. Striscia la Notizia)

L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha intercettato oggi negli studi Mediaset di Cologno Monzese Enrico Papi e gli ha chiesto: «Perché l’ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore?».

«No. Io sono un po'spontaneo, non ho filtri, quello che mi passa in mente faccio. Sono fatto così», ha risposto Papi: «Non ho litigato con Ilary, lo so non sono normale...ma non mi cacciano e non è vera la storia dei paletti».

