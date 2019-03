Ultimo aggiornamento: 19:56

Il popolare volto tv, già star die ora a, ha ricevuto il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia da, che glielo ha consegnato per via della maximulta da 500mila euro alla stessa Dazn per pubblicità e informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio 2018/19.L'inviato di Striscia ha intercettato la bionda conduttrice a Milano: «Toglieranno soldi dal suo stipendio per pagare questa sanzione?», la sua domanda, con Diletta che ha risposto «Non lo so, ma non credo». E ancora: «Dovrebbe andare nella sede Dazn di Londra a consegnare il Tapiro».Subito dopo Staffelli le ha donato anche un Tapiro pixellato, che «si vede e non si vede, proprio come Dazn», in riferimento ai problemi di qualità delle immagini riscontrato da tanti utenti in questa stagione durante le partite. E lei ha ribattuto: «È stata una problematica iniziale. Ora si vede benissimo».