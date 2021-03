Striscia la Notizia: Vittorio Brumotti aggredito e preso a sassate durante il blitz di Reggio Emilia, il servizio in onda questa sera

Striscia la Notizia: Vittorio Brumotti aggredito e preso a sassate durante il blitz di Reggio Emilia. Questa sera Canale 5, ore 20.35 saranno trasmesse le immagini dell’aggressione, l’ennesima subita dall’inviato del tg satirico che dal 2017 è “in missione” per liberare le piazze d’Italia dallo spaccio.

Insulti, minacce e una violenta sassaiola: è questa l’accoglienza che gli abitanti abusivi della fabbrica abbandonata delle Reggiane di Reggio Emilia – prevalentemente migranti e senza fissa dimora – hanno riservato domenica 21 marzo a Vittorio Brumotti.

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) saranno trasmesse le immagini dell’aggressione, l’ennesima subita dall’inviato del tg satirico che dal 2017 è “in missione” per liberare le piazze d’Italia dallo spaccio. Ma Brumotti, che stava registrando un servizio sui pusher alle ex Officine Meccaniche Reggiane, si è trovato questa volta di fronte a una situazione particolarmente scioccante: una cittadella in cui regnano degrado e microcriminalità e dove oltre agli spacciatori vivono centinaia di persone in estrema indigenza e in condizioni sanitarie pericolose.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 20:48

