Striscia la Notizia: stasera la consegna del Tapiro d'oro a Wanda Nara

Stasera, durante la prima puntata della nuova edizione di Striscia la notizia, la trentaduesima,consegnerà il, moglie e manager dell'ex capitano nerazzurro Mauro Icardi.Dopo la vittoria nel derby di Milano di sabato sera e il primo posto in classifica della squadra di Antonio Conte senza Mauro Icardi, arriva quindi puntuale, anche per Wanda Nara, il momento della celebre statuettaIcardi ha lasciato l'Inter da qualche settimana e non è sembrato felicissimo per l'inizio della nuova avventura a Parigi. Uno stato d'animo non dei migliori quello di Maurito, peggiorato dallo straordinario momento dei suoi ex compagni di squadra, primi in solitaria e trascinati dal suo sostituto Romelu Lukaku.