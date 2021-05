Striscia la notizia, tapiro d'oro con corona per Fabio Fognini: «Almeno un trofeo l’ho vinto…». Eliminato dagli Internazionali di Roma in due set dal giapponese Nishikori, il tennista è stato raggiunto da Valerio Staffelli per ricevere l'ambito premio in edizione speciale.

Risultati deludenti – per ultimo la precoce eliminazione agli Internazionali di Roma – e un’indole infiammabile, che anche in questa stagione gli ha creato problemi con i giudici di gara, fanno vincere a Fabio Fognini il Tapiro d’oro dell’anno di Striscia la notizia, una versione inedita del “premio”, con tanto di corona. Il servizio andrà in onda questa sera come sempre su Canale 5.

«Sono periodi della carriera di un atleta che vanno vissuti, io li accetto e vado avanti: sono serenissimo, ne uscirò più forte. Magari è il cambio generazionale oppure può essere che dipenda dal matrimonio, ma in quel caso dovreste chiedere a Flavia (Pennetta, ndr)», commenta il tennista italiano, che, nel ritirare il premio da Valerio Staffelli, scherza: «Almeno quest’anno un trofeo l’ho vinto…».

