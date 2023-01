Striscia la Notizia, Stefania Petyx aggredita nel paese di Messina Denaro: «Chiedeva ai cittadini un selfie contro la mafia»

di Redazione Web

Stefania Petyx, inviata di Striscia la Notizia, è stata aggredita insieme alla troupe del tg satirico. Il team si trovava a Campobello di Mazara, il paese dell'arresto di Matteo Messina Denaro, ed era in missione per chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia. L'intenzione, tuttavia, non è stata apprezzata.

L'aggressione a Canale 5

Questa sera a Striscia la notizia, in onda su Canale 5, alle 20.35, sarà disponibile in esclusiva l'interno servizio con le primissime immagini dell'aggressione subita da Stefania Petyx a Campobello di Mazara. L'inviata del tg satirico era in missione per chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia e invece di ricevere solidarietà è stata insultata, minacciata e poi quasi investita da un motorino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 12:55

