Striscia la notizia: questa sera ritorna Enzo Iacchetti, poi toccherà a Silvia Toffanin. Dopo una settimana di assenza per la positività al Covid-19 si ricongiunge la coppia storica de tg satirico. In tandem con Ezio Greggio il duo torna in conduzione fino a sabato 19 febbraio.

Stasera, lunedì 14 febbraio 2022, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci.I conduttori dei record, dopo una settimana di assenza per la positività al Covid-19 di Enzino, saranno di nuovo al timone di Striscia la notizia per una settimana, fino a sabato 19 febbraio. Da lunedì 21 fino a sabato 26 febbraio, invece, Greggio condurrà insieme a Silvia Toffanin, mentre Iacchetti sarà impegnato in una tournée teatrale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 16:33

