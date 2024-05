Striscia, maxi sequestro di olio contraffatto dopo l'inchiesta di Luca Abete: «Così siamo arrivati al boss»

di Ida Di Grazia

Un carico di olio contraffatto, quasi 900 litri, è stato sequestrato nei giorni scorsi a Caivano, in provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri ad individuare l'olio ed etichette falsificate a bordo di un piccolo furgone guidato da una 27enne di Afragola già nota alle forze dell'ordine. Questa sera a Striscia la notizia, Luca Abete torna sull'inchiesta partita proprio dal tg satirico.

L'inchiesta sull'olio contraffato

«Siamo partiti rintracciando rivenditori di etichette fasulle» ha spiegato Luca Abete nel servizio che andrà in onda questa sera su canale 5 a Striscia la Notizia. «Poi abbiamo scovato i venditori per strada e così siamo arrivati al “boss dell’olio contraffatto”, che ci ha confidato di avere una grossa rete di distribuzione a Napoli e provincia.

Dalle analisi effettuate da laboratori autorizzati, a cui l’inviato di Striscia ha sottoposto l’olio, il prodotto è risultato una non chiara miscela di olii di semi, spacciata dai venditori per extra vergine d’oliva. Ora, dopo diversi servizi del tg satirico sulla vicenda, è arrivato anche l’intervento delle forze dell’ordine che hanno effettuato il maxi-sequestro.

La denuncia

Una 27enne di Afragola, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata a piede libero. La donna è stata fermata in strada dai carabinieri, mentre guidava un piccolo furgone. Nel cassone, i militari hanno trovato quasi 900 litri di olio di oliva, in contenitori di latta verde. In auto anche un blocco con le stampe di centinaia di etichette falsificate e non ancora applicate, riconducibili ad un marchio oleario conosciuto. Il carico è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi chimiche, la 27enne è stata denunciata.

