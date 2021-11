Striscia la Notizia: Mourinho rifiuta il Tapiro d'oro per la seconda volta

Striscia la Notizia: José Mourinho rifiuta il tapiro d'oro per la seconda volta. Dopo la sconfitta nel derby e la partita persa contro il Venezia, per l'allenatore della Roma è un periodo davvero nero. Valerio Staffelli è tornato dallo Special One ma non ha ricevuto una buona accoglienza.

leggi anche > Calciatrice del Psg ferita a sprangate in agguato da uomini mascherati: compagna di squadra arrestata come mandante

È sbarcato a Roma per vincere e, dopo un inizio di stagione altalenante in campionato e qualche figuraccia in Europa, è arrivato il primo trofeo (rispedito al mittente) per Josè Mourinho: il Tapiro d’oro di Striscia la notizia.

Raggiunto nella capitale da Valerio Staffelli, l’attapirato allenatore della Roma ha scelto di non rilasciare commenti e dileguarsi in auto senza accogliere il premio. Scena già vista il 23 gennaio 2009, quando sedeva sulla panchina dell’Inter. Insomma, c’è a chi il Tapiro non va proprio giù e – come dimostra Mourinho – non lo ritira.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA