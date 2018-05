Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sgancia una vera e propria bomba contro. Secondo il tg satirico dietro la fuga degli sponsor dalci sarebbero delle " forze occulte" con a capo il direttore di CHI .Nella puntata andata in onda mercoledì sera Ficarra e Picone hanno mandato un servizio che avvalora questa tesi: "A differenza dei precedenti reality gli sponsor sono stati fatti oggetto via web di insulti e minacce di sabotaggio. C’è chi sta indagando su chi siano i loschi responsabili del parapiglia, fatto sta che gli alti ascolti di Barbara d’Urso sembrano dare fastidio a molti. Il cerchio ora si è stretto sul capo di una delle bande del complotto: Alfonso Signorini. Uscendo allo scoperto su Barbara d’Urso ha dichiarato: "il suo Gf sta battendo tutti i record del trash. Sì Barbara fa tv spazzatura, ma vuoi mettere la sobrietà e lo spessore intellettuale degli interventi del signorino al GfVip”. Le immagini mostrano il direttore di Chi durante il GFVip in atteggiamenti molto poco sobri: “Maestro di doppia morale, con un curriculum così il maestro del wurstel di erge a educanda e alza il ditino contro il Gf della d’Urso. Non c’è limite all’abisso. Adesso si è capito per colpa di CHI si è scatenato questo parapiglia. Nuovi capibanda e mandanti del complotto usciranno allo scoperto? Lo scoprirete presto".