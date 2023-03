Striscia la notizia, Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano a condurre: dal 13 marzo il cambio al timone del tg satirico

di Redazione web

Striscia la Notizia, cambio al timone. Dopo il successo dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, da lunedì 13 marzo tornano dietro al bancone Gerry Scotti e Francesca Manzini. La coppia rimarrà alla guida del tg satirico di Antonio Ricci fino a sabato 1° aprile.

Per Gerry Scotti sarà la tredicesima edizione a Striscia - con 476 puntate all'attivo - e la quarta al fianco di Francesca Manzini: «Solitamente non mi piace valutare le esperienze o le emozioni con i numeri, però, sapendo che nel periodo in cui condurrò con Michelle - ossia tra poco - raggiungerò le 500 puntate di Striscia la Notizia, mi riempie di orgoglio e mi fa particolarmente piacere, quindi un motivo e uno stimolo in più per tornare dietro al bancone più seguito e più amato d'Italia».

Per Francesca Manzini, che ha iniziato a Striscia come sosia di Mara Venier in uno dei deepfake del programma, è il quarto anno consecutivo dietro il bancone: «Per quanto il mio organismo sia stato guidato da Schettino nella scorsa stagione, in questa darò tutta la mia positività (senza tampone) d'animo e con Gerry ormai, come la Cacio e Pepe». Dice Giancarlo Scheri, direttore di rete: «Roberto Lipari e Sergio Friscia hanno confermato ancora una volta quanto siano una delle coppie più brillanti del tg satirico di Cologno Monzese, e tutta Canale 5 li saluta e ringrazia calorosamente per il grande lavoro. Dietro al bancone del programma-culto del grande Antonio Ricci tornano Francesca Manzini e Gerry Scotti: una, poliedrica performer e partner ideale e, l'altro, uomo-icona della linea editoriale dell'ammiraglia Mediaset. Buon lavoro alla famiglia di Striscia la Notizia, quindi. E grazie per l'impegno a tutto lo staff, il gruppo autoriale, il team produttivo e la squadra artistica».

