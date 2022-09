‘Striscia la notizia’ riparte con Alessandro Siani e Luca Argentero: «Ci sarà tanto da raccontare»

A battezzare l’edizione numero 35 di ‘Striscia la notizia’, dal 27 settembre su Canale 5, è l’inedita coppia formata da Alessandro Siani e Luca Argentero. Ritorno al bancone per il primo e debutto assoluto per il secondo quanto per le Veline, la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. “Quest’anno il sottotitolo è ‘la voce dell’intransigenza’. Perché noi vogliamo mettere dei paletti – esordisce il padrone di casa – Con le elezioni, ‘Striscia’ ha una partenza clamorosa, il buffet sarà molto ricco”.

“A ‘Striscia’ non si può essere diversi da se stessi o recitare un personaggio. È un esperimento molto interessante ed è la mia curiosità a portarmi qui”, commenta Argentero. “Ci sarà tanto da dire: vogliamo parlare di cose serie con ironia, senza retorica né ipocrisia – conclude Siani – E cercheremo di far ridere, sorridere ma soprattutto riflettere”.

Foto da Ufficio Stampa Striscia la notizia – Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 16:29

