Striscia la notizia, aggredita troupe: calci, pugni e minacce a Erica e Luca Abete

'.«La troupe del tg satirico, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, si era presentata con la sola intenzione di chiedere chiarimenti al titolare. Come le immagini raccontano - prosegue il testo - l'atmosfera si è surriscaldata fin da subito: nel giro di pochi minuti, infatti, il proprietario dell'autosalone e alcuni familiari si sono scagliati prima su Erica e un operatore, poi contro Luca Abete, presente sul posto nell'inedita veste di cameraman. Proprio Abete, è stato vittima di una vera e propria caccia all'uomo che, purtroppo, si è conclusa con un violento pestaggio».«Il bilancio finale conta 10 giorni di prognosi per l'inviata di Striscia, 6 per un operatore e lividi ed escoriazioni per tutti. Oltre alla distruzione di parte dell'attrezzatura e, di conseguenza, la perdita di alcuni filmati. Ma quello che preoccupa di più sono le minacce: 'Fanno più male degli schiaffi - ha dichiarato Erica - mi hanno detto che se il servizio andrà in onda mi verranno a prendere sotto casa e questo fa davvero paurà. Il servizio sarà trasmesso nella puntata di domani, lunedì 15 giugno, su Canale 5 dalle ore 20,35», conclude la nota della redazione di 'Striscia'.