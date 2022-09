Striscia riparte, ma dopo il voto. Ricci: «Saremo la voce dell'intransigenza»

di Luca Uccello

Prima il voto, la partita dell’Italia e poi Striscia la Notizia, con la sua 35 edizione condotta ancora da Alessandro Siani e per la prima volta da Luca Argentero. «Con lui faremo la versione di 50 sfumature di Striscia», ha scherzato l’attore napoletano. Sorridente e pronto a dar battaglia come sempre anche Antonio Ricci: «Quest’anno sarà la voce dell’intransigenza. Perché questa è la missione di Striscia, essere contro l’ipocrisia, noi siamo tra chi non ci sta». Cita Vasco Rossi, se la prende ancora con Claudio Baglioni per poi difendere le veline. Le due nuove veline: Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli. «La figura della velina funziona da 35 anni. Una figura imprescindibile da Striscia, danno il senso della varietà e della leggerezza - ha replicato Ricci alla domanda se le veline hanno ancora un senso - E comunque finché se ne parla, vuol dire che il senso ce l’hanno».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 06:20

