Ibrahimovic conduce Striscia la Notizia e batte i Mondiali: la puntata è da record

Sarà che contro non c'era la roccaforte di Amadeus con i suoi soliti ignoti sta di fatto che lunedì sera Striscia la Notizia ha fatto registrare il miglior risultato della stagione ottenendo una media ascoltatori di circa 4 milioni e mezzo (4.466.000 per la precisione), pari al 20.4% di share. Battendo - nel periodo di sovrapposizione - il match Stati Uniti-Galles dei Mondiali in Qatar trasmesso su Raiuno.

Ascolti Tv 21 novembre 2022, i Mondiali tengono botta anche nei primi turni

Alla guida dell'attacco del tiggì satirico ha giocato, con la sua solita classe unita alla forte personalità, niente meno che Zlatan Ibrahimovic, conduttore per una sera in versione special guest. Il pubblico a casa si è divertito e ha gradito la performance del campione milanista che ha affiancato i conduttori di turno Friscia e Lipari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 16:44

