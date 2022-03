Striscia, Francesca Manzini positiva al Covid. Con Gerry Scotti c'è Valeria Graci

Francesca Manzini è risultata positiva al Covid-19 e non potrà condurre Striscia la notizia assieme a Gerry Scotti. Questa sera dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci debutta come conduttrice Valeria Graci, già inviata di Striscia dal 2014, e famosa per le sue imitazioni, da Peppia Pig a Ursula von Der Leyen. Il programma va in onda su Canale 5 dalle 20:35.

Manzini ha postato su Instragram un video nel quale dice: «Omicron messaggio gratuito: il cliente è stato raggiunto dalla sottoscritta. Non ho febbre né raffreddore, solo un po' di mal di gola. "Me devo ripià" perché devo tornare dal mio Gerry».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 19:50

