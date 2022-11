Striscia, Soumahoro e l'accusa degli ex soci Lega Braccianti: «Ci ha fatto fare domanda per il reddito d’emergenza, ma i soldi sono spariti»

Striscia la Notizia non si ferma e torna anche questa settimana sul caso Soumahoro. Dopo le dichiarazioni dell'ex socio Sambare, Pinuccio ha raccolto le accuse di un altro ex socio della Lega Braccianti Mamadou Balde, che lancia accuse pesanti.

Caso Soumahoro, nuove accuse

Questa sera a Striscia la notizia Pinuccio torna sul “caso Aboubakar”, con un’intervista esclusiva a Mamadou Balde, uno degli ex soci di Soumahoro nella Lega Braccianti che fornisce nuovi dettagli sul modus operandi dell’onorevole eletto con Alleanza Verdi e Sinistra.

«Durante il covid abbiamo fatto richiesta per l’assegno del reddito d’emergenza: Soumahoro ci ha detto di fare tutti domanda dal nostro patronato e l’accordo con lui era che 25 euro sarebbero andati al patronato e 25 euro a noi braccianti», racconta Balde. Che aggiunge: «Abbiamo fatto più di 600 domande, peccato che quando i soldi sono arrivati e abbiamo chiesto la nostra parte, Soumahoro ha cambiato faccia e ci ha ignorato. Ci ha sfruttato, ha utilizzato noi migranti per fare carriera».

Ma sencondo Striscia i conti che non tornano. Pinuccio evidenzia una pesante incongruenza: nel bilancio della Lega Braccianti dichiarato da Soumahoro a Piazza Pulita, alla voce “spese per i trasporti delle merci” risultano circa 38mila euro. «Eppure, gli ex soci di Aboubakar ci hanno fornito gli estratti conto di spesa e per i trasporti vengono fuori 3-4mila euro: gli altri 33mila dove sono finiti?», domanda l’inviato di Striscia.

