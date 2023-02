Storie Italiane e Storie di Sera, Eleonora Daniele raddoppia su Rai 1 e festeggia i 20 anni di conduzione

Eleonora Daniele raddoppia. Le sue storie hanno ora un doppio appuntamento su Rai1. Quello tradizionale del mattino, Storie Italiane, uno dei programmi più seguiti e apprezzati dal pubblico del daytime Rai e da lunedì prossimo un nuovo format che Eleonora Daniele condurrà in seconda serata per sei settimane (non consecutive perché lunedì 13 febbraio ci sarà uno speciale elettorale per le Regionali di Lazio e Lombardia).

Un giusto riconoscimento per i vent’anni di carriera e di fedeltà di una delle colonne della rete ammiraglia. Una conduttrice che si è sempre messa a disposizione dell’azienda con deduzione, competenza e sacrificio. Una conduttrice che ha fatto della cronaca la strada preferenziale dei suoi programmi. Lei che al contrario di qualche altra sua collega è una giornalista professionista, non solo il volto di un programma.

La cronaca è la protagonista anche di Storie di Sera, ma non ci saranno solo fatti da raccontare e misteri da svelare, verrà dato ampio spazio ai sentimenti e ai temi sociali. Con uno sguardo alle storie del passato, soprattutto se hanno un risvolto attuale. Ma la storia di Eleonora Daniele resta la più bella perché ha saputo conquistare meriti e pubblico, anno dopo anno, a cominciare da quell’Unomattina datato 2003.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA