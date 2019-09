Storie Italiane, Stefano Oradei in lacrime davanti alle foto di Veera Kinnunen: «Ho sofferto moltissimo...»

Martedì 10 Settembre 2019, 22:27

Il maestro diè stato ospite del salotto di Eleonora Daniele e parlando della sua storia consi è commosso fino alle lacrime.L'ex compagna ha cominciato una nuova vita con Dani Osvaldo, ex calciatore e partner a Ballando con le stelle. Ma per Stefano Oradei è stata dura mettere una pietra sopra a un rapporto di undici anni. Come riporta il sito Il Giornale, ecco le sue parole: «».Secondo alcuni rumor, il rapporto tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen era in crisi da tempo. In ogni caso, la pista di Ballando con le Stelle è stata galeotta per la ballerina e Osvaldo.