Storie Italiane, Giuseppe Pio racconta il suo calvario dopo il coma per un atto di bullismo ed Eleonora Daniele si arrabbia in diretta

Giuseppe Pio D'Astolfo vittima di un atto di bullismo ha raccontato la sua storia a Eleonora Daniele a Storie Italiane. Con lui presente in studio la mamma che ha combattuto sempre a suo fiancor nella lotta per la sopravvivenza. Oggi ambasciatore contro il bullismo, Giuseppe Pio ha ricordato di essere stato colpito da un pugno che lo ha mandato in coma per un mese.

La via verso la guarigione è stata lunga e delicata e anche oggi ha una pensione di invalidita per quanto accaduto. Ma nel dramma subito Giuseppe Pio ha perso anche il suo lavoro di cassiere-magazziniere: «Un medico del lavoro era stata mandata dal proprietario della ditta in cui lavoravo a farmi una visita mi ha dichiarato non abile al lavoto», spiega: «Io quel giorno stavo ridendo con mia madre e poco dopo la dottoressa ha detto che io non potevo lavorare perché non ero una persona seria».

La mamma chiarisce che è stato dichiarato inidoneo a una mansione sul lavoro, ma di fatto oggi lui, che vuole riprendere in mano la sua vita, deve e vuole ricominciare a lavorare. «Io oggi sto andando avanti con la mia pensioncina di invalidità», racconta Giuseppe Pio, «perché sono stato dichiarato inidoneo al lavoro e non prendo nemmeno la disocccupazione».

Un racconto che ha scioccato Eleonora che ha deciso di lanciare subito un appello chiedendo che qualcuno si faccia avanti per dare un lavoro a questo ragazzo di 19 anni volenteroso e disposto a svolgere qualunque mestiere possibile.

