Storie italiane, Eleonora Daniele dopo l'aggressione alla troupe: «Condomini terrorizzati»

Eleonora Daniele a “Storie italiane” su RaiUno torna sull’aggressione subita ieri dalla sua troupe di inviati mentre intervistavano Raffaele, un uomo che da mesi si è visto occupare la propria abitazione in cui vive dal 2012 a Pozzuoli, nell'hinterland di Napoli.

Eleonora Daniele oggi è di nuovo in collegamento con la sua troupe a Napoli: «Voglio ringraziare il commissariato di Pozzuoli che da ieri ci è stata vicino – ha spiegato l’inviata della trasmissione - Oggi la loro presenza, insieme a quella dei Carabinieri, ci permette di fare questo collegamento. Abbiamo avuto grande solidarietà da parte dei condomini delle palazzine, che sono venuti per ringraziarci di quello che stiamo facendo. Ci sono tante persone preoccupate perché quello che è accaduto a Raffaelle può succedere anche a loro. Dopo il nostro intervento la polizia ha eseguito lo sgombero. Sono state riconsegnate le chiavi, ma purtroppo non ci sono molte cose, dal letto alla lavatrice, passando per le lenzuola».

Ad intervenire anche l’avvocato del signor Raffaelle: «Il signor Raffaele quando ha trovato la persona a casa, i vigili l’hanno invitato a convivere con lei. Ho cominciato a fare una serie di diffide ma risposte formali non le ho mai avute. Il problema di fondo è che solo grazie al vostro intervento è intervenuto lo Stato e in mezza giornata si è risolta la situazione. Io ho usato tutti gli strumenti che mi concedeva la legge, il mio cliente si trova una casa distrutta e razziata solo perché non ha voluto lasciare la sua abitazione a chi l’ha occupata. E’ un messaggio di paura».

