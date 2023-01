Storie Italiane, Cecchi Paone polemizza con l'avvocato di Alessia Matteuzzi e interviene la Daniele: «Non mi piacciono questi toni»

Eleonora Daniele a Storie Italiane torna sul caso di Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa dal suo ex fidanzato. Nel corso del programma si parla di una possibile prevenzione, ma a tal riguardo interviene il legale della famiglia Matteuzzi che spiega come stanno realmente le cose nel caso.

Il parere del legale

Chiara Rinaldi spiega che purtroppo, a livello legale, non si sono potuti prendere dei provvedimenti preventivi perché di fatto non c'erano i fondamenti giuridici: «In uno stato di diritto è difficile muovere l'autorità giudiziara, magari si potesse fare un arresto preventivo. Si sono sentite molte cose sul caso, molte non vere. Non è vero che sono state fatte 3 denunce, ne è stata fatta una e poi una integrazione che non permetteva però di procedere con degli ordini restrittivi», chiarisce il legale e poi continua, «Lui non ha avuto comportamenti violenti, ha rotto un posacenere. Si può chiedere un provvedimento per una persona che si è arrabbiata e ha rotto il posacenere a terra, nemmeno addosso? Poi che lui sia un delinquente, un assassino e un manipolatore è evidente».

L'intervento di Cecchi Paone

A un certo punto del dibattito però Alessandro Cecchi Paone è intervenuto sostenendo che l'avvocatessa sembra quasi veicolare un messaggio sbagliato, quasi a dire che Alessandra abbia colpa perché non ha fatto bene le denunce, non ha saputo bene come muoversi. Un intervento che però non è piaciuto ad Eleonora che ha subito bloccato Alessandro: «Non ha detto questo. Non mi piace che si parli con questi toni». Poi spiega cosa intendeva la Rinaldi. Resta un momento di tensione con Cecchi Paone che alla fine si chiarisce però con l'avvocatessa e con la Daniele.

