Storie Italiane, Cecchi Gori e la condanna per bancarotta. Eleonora Daniele lo rimprovera: «È grave»

di Redazione web

Storie Italiane riporta l'intervista in esclusiva fatta da Eleonora Daniele a Vittorio Cecchi Gori nel corso di Storie di Sera, la trasmissione in seconda serata condotta dalla giornalista. La Daniele ha avuto un lungo colloquio con l'ex imprenditore e con la ex moglie Rita Rusic in cui ha cercato di ricostruire la nascita del loro grande successo e poi il declino culminato con la condanna di Vittorio.

Gf Vip, una ex concorrente rivela: «Quattro vipponi hanno usato un telefono in casa». Ecco chi sono

Gf Vip, Edoardo Donnamaria rischia la squalifica? Scatta la censura: «Inquadrano solo Alberto e Milena»

La sospensione della condanna

Cecchi Gori, condannato per bancarotta fraudolenta, ha visto sospendere la sua pena a causa delle condizioni di salute. A Eleonora Daniele racconta: «Me la cavo, non riesco più a muovermi bene, questo non mi permette di fare sport e ho avuto problemi anche con il fiato, non respiro bene, devo fare l'ossigeno, ma tiro avanti». Quando la giornalista fa una premessa sulla condanna, prima di iniziare a parlare della sua vita e della sua carriera, però, Vittorio sminuice parlando di una cosa quasi da niente.

La polemica

Eleonora però puntualizza subito: «Il reato per cui sei stato accusato è di natura finanziaria, quando si tratta di una grande azienda anche una piccola superficialità può avere delle conseguenze gravi. Il reato è grave». Cecchi Gori cerca allora di chiudere il discorso per non fare polemiche e in una battuta riassume: «Diciamo che ho voluto fare troppe cose».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA