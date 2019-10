Storie Italiane allunga la diretta per i funerali degli agenti uccisi a Trieste: «Il giorno del dolore»

Eleonora Daniele

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 18:22

, programma condotto dasu Rai1 allunga la diretta nel giorno deidell’agente scelto Matteo Demenego e l’agente Pierluigi Rotta, uccisi durante una spartoria in Questura a Trieste lo scorso 4 ottobre.La conduttrice ha introdotto la diretta ricordando gli avvenimenti e avvertendo dell’interruzione dovuta dalla diretta delle esequie da parte del Tg1: “Oggi è il giorno del dolore, il giorno dell’ultimo saluto ai due agenti di polizia uccisi lo scorso 4 ottobre nel corso di una sparatoria alla questura di Trieste. Tra pochi minuti inizieranno i funerali solenni, tra poco l’Italia intera si prepara a rendere omaggio ai due valorosi poliziotti e noi, vogliamo rivolgere il nostro pensiero anche a tutti quegli uomini e quelle donne che vestono la divisa della polizia di Stato e proteggono la nostra sicurezza, la nostra libertà.”Rientrati in studio dopo la celebrazione dei funerali solenni, la Daniele ospita nello spazio dedicato all’omaggio alle due giovani vittime, Marisa Grasso la vedova dell’agente Filippo Raciti, ispettore capo della Polizia di Stato che morì in servizio durante del derby siciliano di calcio Catania-Palermo il 2 febbraio del 2007: “Si rivive oggi, quello che già conosci, abbracci con il cuore la famiglia perché sai, che anche loro sono vittime come i loro figli (...) Non avrei mai voluto rivedere scene del genere dalla morte di mio marito. Avrei voluto vedere un cambiamento, ma in questi 13 anni le scene di violenza aumentano ovunque. Vorrei si sottolineasse il rischio che corrono gli uomini in divisa (...) Spero solo che possa giungere l’affetto dei familiari di altre vittime e di tutta la società civile, per trovare la forza di andare avanti, ho rivisto in queste scene il dolore che hanno vissuto i miei figli, l’ho rivisto negli occhi dei genitori di Matteo e Pierluigi.”