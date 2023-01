Stelle cadenti, il perché si esprime un desiderio spiegato da Roberto Vecchioni a "Le Parole"

di Redazione web

Vi siete mai chiesti perché si esprime un desiderio quando vediamo una stella cadente? Il perché si esprime proprio quel desiderio lo spiega Roberto Vecchioni a "Le Parole", il programma tv di Rai3 condotto dal giornalista Massimo Gramellini (trasmesso anche sulla piattaforma RaiPlay (www.raiplay.it)

Il racconto di Vecchioni sulle stelle cadenti

Un’apertura di puntata come sempre interessante e poetica insieme quella con Roberto Vecchioni, ospite fisso anche di questa sesta edizione de Le Parole di Massimo Gramellini – tutti i sabato sera in onda su Rai3 a partire dalle 20.20. Il tema della puntata del 28 gennaio 2023 sono i desideri e il cantautore milanese, anche professore, spiega perché si usa esprimere un desiderio quando cade una stella “le stelle cadendo creano una strada luminosa mettendo in contatto gli dei con gli uomini”.

"La ragione sta nel fumo"

Il tema della puntata del 28 gennaio 2023 sono i desideri e il cantautore milanese, anche professore, spiega al pubblico perché, al compleanno, si invita il festeggiato a spegnere le candeline sulla torta ed esprimere un desiderio. Il motivo sta nel fumo.

